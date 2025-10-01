Dupla Sena 2867: veja resultado de hoje (01/10) e valor do prêmio

Resultado da Dupla Sena 2867 de hoje (01/10); prêmio é de R$ 13,7 milhõesDupla Sena, Concurso 2867, hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (01/10/25); prêmio de R$ 13,7 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2867 resultado de hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (01/10/25); prêmio de R$ 13,7 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sexta hoje (01/10/25): Concurso 2867
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Dupla Sexta hoje (29/09/25): Concurso 2866
Primeiro sorteio: 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18
Segundo sorteio: 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22
Resultado Dupla Sena sexta (26/09/25): Concurso 2865
Primeiro sorteio: 21 - 06 - 38 - 18 - 47 - 45
Segundo sorteio: 41 - 15 - 05 - 43 - 18 - 23
Resultado Dupla Sena quarta (24/09/25): Concurso 2864
Primeiro sorteio: 40 - 12 - 35 - 34 - 48 - 41
Segundo sorteio: 43 - 33 - 23 - 01 - 21 - 49
Resultados de outras loterias do dia
- Resultado da Lotofácil 3501 de hoje (01/10); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6841 de hoje (01/10); prêmio de R$ 11,7 milhões
- Resultado da Super Sete 753 de hoje (01/10); prêmio é de R$ 1,7 milhão
- Resultado da Lotomania 2830 de hoje (01/10); prêmio de R$ 500 mil
- Resultado da Loteria Federal 6005 de hoje (01/10); prêmio de R$ 1,3 milhão
- Resultado da +Milionária 290 de hoje (01/10); prêmio de R$ 167 milhões
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores da Dupla Sena
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2866, segunda, 29 de setembro (29/09/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2865, sexta, 26 de setembro (26/09/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2864, quarta, 24 de setembro (24/09/25)
Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor