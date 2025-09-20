Resultado da Loteria Federal 6002 de hoje (20/09/25); veja prêmio

Loteria Federal 6002: resultado de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

O resultado do concurso da Loteria Federal 6002 é divulgado hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Resultado da Loteria Federal hoje (20/09/25): Concurso 6002 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes: Resultado da Loteria Federal quarta (17/09/25): Concurso 6001

1º PRÊMIO - 5-0-3-0-9 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - 6-7-1-9-5 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - 5-1-1-5-8 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - 7-8-1-5-1 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - 5-6-7-2-3 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal sábado (13/09/25): Concurso 6000

1º PRÊMIO - 0-4-8-6-0-2 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - 0-0-1-9-2-7 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - 0-8-2-1-8-7- R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - 0-3-4-2-4-6 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - 0-6-8-7-4-7 - R$ 20.503,00