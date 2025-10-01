Quina 6841: veja resultado de hoje (01/10) e valor do prêmio

Resultado da Quina 6841 de hoje (01/10); prêmio de R$ 11,7 milhõesQuina, Concurso 6841, resultado de hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/09/25). O prêmio será de R$ 11,7 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6841 de hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25). O prêmio será de R$ 11,7 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (01/10/25): Concurso 6841
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de hoje (30/09/25): Concurso 6840
43 - 46 - 74 - 36 - 26
Resultado da Quina de segunda (29/09/25): Concurso 6839
44 - 26 - 11 - 28 - 61
Resultado da Quina de sábado (27/09/25): Concurso 6838
33 - 77 - 70 - 31 - 50
Resultado da Quina de sexta (26/09/25): Concurso 6837
64 - 75 - 13 - 57 - 25
Resultados das loterias de hoje
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
