Timemania 2289: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 20 milhões

Timemania 2289: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 20 milhões

Timemania, Concurso 2289 divulgado na noite de hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). Prêmio de R$ 20 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2289 foram divulgados hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/08/25). Prêmio de R$ 20 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo. 

Resultado Timemania hoje (02/09/25): Competição 2289

Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

Time de Coração: XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Timemania sábado (30/08/25): Competição 2288

Números sorteados: 20 - 32 - 59 - 02 - 34 - 17 - 05

Time de Coração: 40 - FLUMINENSE-RJ

Resultado Timemania quinta (28/08/25): Competição 2287

Números sorteados: 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42

Time do coração: 57 - OPERÁRIO/PR

Resultado Timemania terça (26/08/25): Competição 2286

Números sorteados: 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58

Time do coração: 13 - BAHIA DE FEIRA/BA

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

