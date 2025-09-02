Mega Sena 2909: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 14 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2909 de hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). O prêmio está estimado em R$ 14 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2909 será divulgado hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). O prêmio está estimado em R$ 14 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (02/09/25): Concurso 2909
XX - XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de sábado (30/08/25): Concurso 2908
37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35
Resultado da Mega Sena de quinta (28/08/25): Concurso 2907
30 - 52 - 33 - 42 - 56 - 44
Resultado da Mega Sena de terça (26/08/25): Concurso 2906
46 - 41 - 49 - 33 - 37 - 17
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3480 tem resultado hoje (02/09/25)? Entenda
- Quina 6816: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 10,5 milhões
- Mega Sena 2909: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 14 milhões
- Timemania 2289: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 20 milhões
- Dia de Sorte 1110: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 1,7 milhão
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2908, sábado, 30 de agosto (30/08/25)
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2907, quinta, 28 de agosto (28/08/25)
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2906, terça, 26 de agosto (26/07/25)