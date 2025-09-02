Mega Sena 2909: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 14 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2909 de hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/08/25). O prêmio está estimado em R$ 14 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2909 será divulgado hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). O prêmio está estimado em R$ 14 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (02/09/25): Concurso 2909 XX - XX - XX - XX - XX - XX A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de sábado (30/08/25): Concurso 2908 37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35