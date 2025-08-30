Timemania 2288: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 19,5 milhões

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania, Concurso 2288 divulgado na noite de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Prêmio de R$ 19,5 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2288 foram divulgados hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Prêmio de R$ 19,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo. 

Resultado Timemania hoje (30/08/25): Competição 2288

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Timemania quinta (28/08/25): Competição 2287

Números sorteados: 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42

Time do coração: 57 - OPERÁRIO/PR

Resultado Timemania terça (26/08/25): Competição 2286

Números sorteados: 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58

Time do coração: 13 - BAHIA DE FEIRA/BA

Resultado Timemania sábado (23/08/25): Competição 2285

Números sorteados: 45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48

Time do coração: 51 - MANAUS/AM

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

