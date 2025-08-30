Timemania 2288: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 19,5 milhões

Timemania 2288: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 19,5 milhõesTimemania, Concurso 2288 divulgado na noite de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Prêmio de R$ 19,5 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (30/08/25): Competição 2288
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania quinta (28/08/25): Competição 2287
Números sorteados: 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42
Time do coração: 57 - OPERÁRIO/PR
Resultado Timemania terça (26/08/25): Competição 2286
Números sorteados: 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58
Time do coração: 13 - BAHIA DE FEIRA/BA
Resultado Timemania sábado (23/08/25): Competição 2285
Números sorteados: 45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48
Time do coração: 51 - MANAUS/AM
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
