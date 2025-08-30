Timemania 2288: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 19,5 milhões

Timemania, Concurso 2288 divulgado na noite de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Prêmio de R$ 19,5 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Os resultados do Concurso Timemania 2288 foram divulgados hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Prêmio de R$ 19,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (30/08/25): Competição 2288 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Timemania quinta (28/08/25): Competição 2287

Números sorteados: 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42 Time do coração: 57 - OPERÁRIO/PR Resultado Timemania terça (26/08/25): Competição 2286

Números sorteados: 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58