Quina 6816: resultado de hoje (02/09); prêmio é de R$ 10,5 milhões

Resultado da Quina, Concurso 6816 de hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). O prêmio é de R$ 10,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (02/09/25): Concurso 6816
XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube:
Resultado da Quina de segunda (01/09/25): Concurso 6815
66 - 26 - 04 - 74 - 14
Resultado da Quina de sábado (30/08/25): Concurso 6814
36 - 42 - 80 - 12 - 38
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
