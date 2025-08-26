Timemania 2286: resultado de hoje (26/08); prêmio é de R$ 18,2 milhões

Timemania, Concurso 2286 divulgado na noite de hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/25). Prêmio de R$ 18,2 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Os resultados do Concurso Timemania 2286 foram divulgados hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/25). Prêmio de R$ 18,2 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (26/08/25): Competição 2286 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Timemania sábado (23/08/25): Competição 2285

Números sorteados: 45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48 Time do coração: 51 - MANAUS/AM Resultado Timemania quinta (21/08/25): Competição 2284

Números sorteados: 25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70