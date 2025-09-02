Lotofácil Concurso 3480 tem semana especial com a Lotofácil da Independência; entenda como será feito o sorteio e quando será divulgado o resultado

O resultado da Lotofácil Concurso 3480, que tem semana especial, não será divulgado hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25), devido ao início das vendas exclusivas da Lotofácil da Independência.

Lotofácil 3480 tem resultado hoje (02/09/25)? Entenda

O sorteio da edição especial ocorrerá no sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25). O prêmio é de R$ 220 milhões.