Timemania 2287: resultado de hoje (28/08); prêmio é de R$ 18,5 milhões

Os resultados do Concurso Timemania 2287 foram divulgados hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). Prêmio de R$ 18,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (28/08/25): Competição 2287
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (26/08/25): Competição 2286
Números sorteados: 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58
Time do coração: 13 - BAHIA DE FEIRA/BA
Resultado Timemania sábado (23/08/25): Competição 2285
Números sorteados: 45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48
Time do coração: 51 - MANAUS/AM
Resultado Timemania quinta (21/08/25): Competição 2284
Números sorteados: 25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70
Time do coração: 10 - ATLÉTICO/MG
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
