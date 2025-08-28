Timemania 2287: resultado de hoje (28/08); prêmio é de R$ 18,5 milhões

Timemania, Concurso 2287 divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). Prêmio de R$ 18,5 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Os resultados do Concurso Timemania 2287 foram divulgados hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). Prêmio de R$ 18,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (28/08/25): Competição 2287 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Timemania terça (26/08/25): Competição 2286

Números sorteados: 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58 Time do coração: 13 - BAHIA DE FEIRA/BA Resultado Timemania sábado (23/08/25): Competição 2285

Números sorteados: 45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48