+Milionária 276: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 142 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 276, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 142 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 276 concurso +Milionária foi divulgado hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 142 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado +Milionária de sábado (09/08/25): Concurso 275

Dezenas sorteadas: 04 - 17 - 19 - 22 - 25 - 36

Trevos sorteados: 4 - 5 Resultado +Milionária de quarta (06/08/25): Concurso 274

Dezenas sorteadas: 01 - 33 - 24 - 25 - 22 - 02

Trevos sorteados: 1 - 6 Resultado +Milionária de sábado (02/08/25): Concurso 273

Dezenas sorteadas: 10 - 37 - 08 - 05 - 30 - 38

Trevos sorteados: 3 - 6