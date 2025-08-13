Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6799: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

Quina 6799: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

Quina, Concurso 6799, resultado de hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6799 de hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (13/08/25): Concurso 6799

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:

Resultado da Quina de terça (12/08/25): Concurso 6798

50 - 21 - 60 - 11 - 42

Resultado da Quina de segunda (11/08/25): Concurso 6797

18 - 17 - 20 - 45 - 05

Resultado da Quina de sábado (09/08/25): Concurso 6796

01 - 10 - 15 - 39 - 69

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

