Super Sete 732: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 5,4 milhões

Resultado da loteria Super Sete, concurso 732, hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 5,4 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete segunda (11/08/25): Concurso 731

C-1: 6

C-2: 1

C-3: 1

C-4: 0

C-5: 1

C-6: 6

C-7: 7 Resultado Super Sete sexta (08/08/25): Concurso 730

C-1: 6

C-2: 4

C-3: 5

C-4: 7

C-5: 0

C-6: 0

C-7: 3 Resultado Super Sete quarta (06/08/25): Concurso 729

C-1: 1

C-2: 1

C-3: 3

C-4: 1

C-5: 7

C-6: 8

C-7: 6