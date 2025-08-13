Lotofácil 3468: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3468: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 1,8 milhãoLotofácil: Resultado Concurso 3468, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Resultado da Lotofácil Concurso 3468 de hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (13/08/25): Concurso 3468
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil terça (12/08/25): Concurso 3467
03 - 20 - 25 - 19 - 09 - 06 - 04 - 21 - 16 - 05 - 07 - 18 - 14 - 13 - 08
Resultado da Lotofácil segunda (11/08/25): Concurso 3466
12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15
Resultado da Lotofácil sábado (09/08/25): Concurso 3465
01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Resultados das outras loterias do dia
- Loteria Federal 5991: resultado de hoje (13/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil
- Lotomania 2809: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 2 milhões
- Quina 6799: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões
- Dupla Sena 2846: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 3,2 milhões
- Super Sete 732: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 5,4 milhões
- +Milionária 276: resultado de hoje (13/08); prêmio é de R$ 142 milhões
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
