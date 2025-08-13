Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Loteria Federal 5991: resultado de hoje (13/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5991: resultado de hoje (13/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5991: resultado de hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado do concurso da Loteria Federal 5991 de hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil.

Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Resultado da Loteria Federal hoje (13/08/25): Concurso 5991

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Loteria Federal sábado (09/08/25): Concurso 5990

1º PRÊMIO: 67133 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 79368 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 64964 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 92570 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 30724 | R$ 20.503

Resultado da Loteria Federal quarta (06/08/25): Concurso 5989

1º PRÊMIO: 45122 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 02399 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 95285 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 17544 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 90111 | R$ 20.503

Resultado da Loteria Federal sábado (02/08/25): Concurso 5988

1º PRÊMIO: 1 - 2 - 2 - 4 - 4 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 3 - 5 - 4 - 7 - 5 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 0 - 7 - 7 - 6 - 6 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 0 - 1 - 1 - 8 - 6 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 8 - 1 - 7 - 0 - 8 | R$ 20.503

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo

  1. Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
  2. O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  3. Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
  4. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.

Recebendo prêmios da Loteria Federal

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.

Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores da Loteria Federal

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5990, sábado, 09 de agosto (09/08/25)

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5989, quarta, 06 de agosto (06/08/25)

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5988, sábado, 02 de agosto (02/08/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar