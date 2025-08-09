+Milionária: resultado de hoje, concurso 275, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25). O prêmio é de R$ 140 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 275 concurso +Milionária foi divulgado hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25). O prêmio é de R$ 140 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (09/08/25): Concurso 275 Dezenas sorteadas: *********

Trevos sorteados: *********** A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado +Milionária de quarta (06/08/25): Concurso 274

Dezenas sorteadas: 01 - 33 - 24 - 25 - 22 - 02

Trevos sorteados: 1 - 6 Resultado +Milionária de sábado (02/08/25): Concurso 273

Dezenas sorteadas: 10 - 37 - 08 - 05 - 30 - 38

Trevos sorteados: 3 - 6

Resultado +Milionária de quarta (30/07/25): Concurso 272

Dezenas sorteadas: 05 - 48 - 19 - 32 - 07 - 18

Trevos sorteados: 1 - 2 Resultados das outras loterias do dia Resultado +Milionária 275 hoje (09/08/25); prêmio de R$ 140 milhões +Milionária: como jogar na loteria? Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas. As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.