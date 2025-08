Resultado +Milionária 273 hoje (02/08/25); prêmio de R$ 137 milhões

Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. No entanto, o órgão divulgou que os sorteios serão atrasados por problemas operacionais.

Resultado +Milionária de quarta (23/07/25): Concurso 270

Dezenas sorteadas: 23 - 18 - 31 - 20 - 27 - 15

Trevos sorteados: 1 - 4

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.