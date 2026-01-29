O crescimento do Nordeste e do CE acima da média nacional

A economia do Nordeste deve encerrar 2025 com crescimento próximo ao da média nacional / Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

A economia do Nordeste e a do Ceará devem encerrar 2025 em crescimento superior à média nacional e manter ritmo de expansão em 2026. A avaliação consta em projeções do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), do Banco do Brasil e especialistas do mercado, que apontam para uma combinação de fatores estruturais e conjunturais favoráveis à região.

Segundo o Boletim Macro do FGV Ibre, o Nordeste deve crescer cerca de 2,2% em 2025, desempenho semelhante ao nacional.

No Ceará, o cenário é ainda mais positivo. Conforme a Resenha Regional de Assessoramento Econômico do Banco do Brasil, o PIB cearense deve crescer 3% em 2025. Este aumento é impulsionado principalmente pelo dinamismo do mercado de trabalho e o fortalecimento do consumo interno e ambiente favorável aos negócios.

Investimentos estratégicos e inserção internacional Parte desse desempenho está associada ao volume de investimentos anunciados para os próximos anos.