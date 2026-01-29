Haddad diz que gestão de Galípolo não demorou a atuar no caso Master: 'Acompanhei de perto'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o problema do Banco Master ganhou visibilidade nos órgãos de Estado em 2024. Segundo ele, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinha consciência "do tamanho do abacaxi que herdou do seu antecessor" quando assumiu a presidência da autoridade monetária, em 2025. "Ele tem total clareza de que ali é a maior fraude bancária, possivelmente, da história do Brasil", disse Haddad em entrevista ao portal Metrópoles.

"A gestão Gabriel Galípolo não demorou a atuar no caso Master. Eu sei porque eu acompanhei de perto. Eu tomei conhecimento nas primeiras semanas da gestão do Gabriel da gravidade da situação e o Gabriel tomou todas as providências necessárias", defendeu Haddad.