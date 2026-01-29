Mastercard supera expectativas com lucro de US$ 4,1 bi e receita de US$ 8,8 bi

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 4,1 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima dos US$ 3,3 bilhões apurados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. O lucro líquido ajustado ficou em US$ 4,76 por ação, acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 4,24.

A receita líquida da operadora de cartões norte-americana foi de US$ 8,8 bilhões no mesmo período, um avanço anual de 18%, superando projeção da FactSet, de US$ 8,77 bilhões.