Banco do Brasil promove festival com vôlei de praia e esportes de verão em Fortaleza

Banco do Brasil promove festival com vôlei de praia e esportes de verão em FortalezaO evento, que acontece no Marina Park Hotel é aberto ao público, necessitando apenas retirar um ticket digital e apresentar 1 kg de alimento na entrada
Realizado em Fortaleza neste fim de semana, o festival Tamo Junto BB, promovido pelo Banco do Brasil, traz a capital cearense um festival com foco na música e nos esportes de verão. O evento, que acontece no Marina Park Hotel, iniciou-se nessa quarta-feira, 10, com a promoção da etapa qualificatória do vôlei de praia e é aberto ao público, necessitando apenas retirar um ticket digital e apresentar 1 kg de alimento na entrada.
Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Eventim, sendo limitados a dois bilhetes por CPF. O Marina Park Hotel é localizado na avenida Presidente Castelo Branco, 400 no bairro Moura Brasil.
Nos jogos que aconteceram entre quarta e quinta-feira, se classificaram as seguintes duplas no vôlei de praia feminino: Tamiris e Nammany, Lucilia e Kawane, Naiana e Bia, Luna e Maria Beatriz, Cassiane e Dayane, Andryele e Rafa, Tassyla e Maria Julia, Milena e Jaqueline.
Após os jogos, a atleta cearense Vitória Santos comentou sobre a possibilidade de disputar uma partida em casa. Atleta do Centro de Formação Olímpica (CFO), Vitória comemorou a presença de seus familiares no jogo da qualificatória.
"Como a gente está em casa, ficamos bem mais calmos, minha família toda está aqui presente. É por eles, no futuro eu quero ter meu 'nomezinho' na história", afirma.
Já no masculino, os qualificados foram: Sérgio Henrique/Flavio, Lipe e Pedro Henrique, Alex e Guilherme, João Pedro e Erick, Vinícius e Belo, Tony e Eduardo Davi, Marcos e Leão, Igor e Jhonatan.
Além do Vôlei de praia, o evento conta com modalidades como surfe e terá a participação dos atletas olímpicos Italo Ferreira, Filipe Toledo e Isaquias Queiroz em ativações festivas, como uma partida de vôlei de praia, e baterias amistosas. Junto do surfe, o acontecimento terá estande de E-Sports e provas de skate.
Corrida do Banco do Brasil faz parte da programação do evento
Outro atrativo do festival é a realização de uma corrida de rua integrada ao Circuito Banco do Brasil, com percursos de 1km, 5km e 10km. A etapa acontece no sábado, 13, com largada e chegada no Marina Park Hotel, independente da distância escolhida. Na prova de 1 km, os atletas percorrem uma pequena parte da avenida Presidente Castelo Branco, enquanto nos 5 km, o circuito faz uma curva na estátua de Santa Edwiges, vai em direção à avenida Monsenhor Tabosa e retorna pela avenida que se iniciou.
Já nos 10 km, o corredor percorre parte da Monsenhor Tabosa, se desvia para a avenida Historiador Raimundo Girão, chega até a avenida Beira-Mar e retorna ao ponto de início. Os kits têm valores iniciais de R$ 150 reais, podem ser comprados no site oficial da prova e a retirada acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, das 9 às 17 horas, na Sala Iracema do hotel.
Atrações musicais
Além da parte esportiva, o evento também conta com uma forte presença musical, tendo shows no período da tarde, inclusos no ingresso gratuito, e na parte da noite, esses de forma paga. De maneira plural, o festival traz grandes nomes da música nacional, como João Gomes, Nação Zumbi e Grupo Revelação, além de talentos locais, como o bloco Pra Quem Gosta é Bom.
As atrações noturnas acontecem na sexta-feira, 12, e no sábado, 13, com valores de R$ 180 a inteira,R$ 90 a meia entrada e R$ 100 reais o ingresso solidário com 1kg de alimento. Aos clientes da instituição financeira, os valores praticados são de R$ 80.
Os ingressos também são adquiridos na plataforma Eventim.
Programação completa do festival Tamo Junto BB
12 de dezembro (sexta-feira)
- Vôlei de Praia – 8 às 18 horas
- Surfe – início entre 6h30min e 7h30min
- Surfe – Bateria Tamo Junto BB (Atletas convidados) – a partir das 12 horas
- Skate – Treinos para os atletas, aulas gratuitas com instrutores para o público e cash for tricks para skatistas locais – 9 às 17 horas
- Arena Gamer – 9 às 17 horas
- Retirada de kits corrida no Marina Park – 9 às 17 horas
Atrações musicais:
- 16 horas - Palco Bosque - Mateus Fazeno Rock (gratuito)
- 19 horas - 2ZDinizz
- 20h15min - Os Garotin + Melly
- 21h45min - L7nnon
- 23h15min - Nação Zumbi
- 00h45min - BaianaSystem
13 de dezembro (sábado)
- Corrida – Largada 5km e 10km às 5h30min
- Dog Run e Corrida de Família – 7h30min
- Vôlei de Praia – 8 às 19 horas
- Partida Tamo Junto BB (Com atletas convidados) – 18 horas
- Surfe – início entre 6h30min e 7h30min
- Skate – 10 às 17 horas
- Arena Gamer – 9 às 17 horas
Atrações musicais:
- 14h - Bloco Pra Quem Gosta é Bom (gratuito)
- 16 horas - Os Transacionais (gratuito)
- 20 horas - Tali
- 21h15min - Rachel Reis
- 22h45min - Jota.pê
- 00h15min - João Gomes
14 de dezembro (domingo)
- Surfe – início entre 6h30min e 7h30min
- Vôlei de Praia – 8h às 13h
- Skate – 10 às 12 horas (Final Masculino, 10 horas e Final Feminino 11 horas)
- Arena Gamer – 9 às 17 horas
Atrações musicais:
- 14 horas - Gabi no Quintal (gratuito)
- 16 horas - Grupo Revelação (gratuito)
Serviço:
Data: 10 a 14 de dezembro
Local: Marina Park — Av. Pres. Castelo Branco, 400, Moura Brasil, Fortaleza
Competições esportivas:
De 10 a 14 de dezembro
Entrada: gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento, sujeita à lotação dos espaços
Retirada: Eventim
Shows
Dias 12, 13 e 14 de dezembro
Ingressos 2º Lote:
Inteira: R$180; Meia-entrada: R$90
Ingresso solidário: R$100 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Ingresso para clientes Banco do Brasil com cartão de crédito BB Visa: R$80 (preço promocional por tempo limitado).
