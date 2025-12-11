Banco do Brasil promove festival com vôlei de praia e esportes de verão em Fortaleza

Atletas do vôlei de praia masculino disputando etapa do festival Tamo Junto BB / Crédito: reprodução/CBV

Realizado em Fortaleza neste fim de semana, o festival Tamo Junto BB, promovido pelo Banco do Brasil, traz a capital cearense um festival com foco na música e nos esportes de verão. O evento, que acontece no Marina Park Hotel, iniciou-se nessa quarta-feira, 10, com a promoção da etapa qualificatória do vôlei de praia e é aberto ao público, necessitando apenas retirar um ticket digital e apresentar 1 kg de alimento na entrada. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Eventim, sendo limitados a dois bilhetes por CPF. O Marina Park Hotel é localizado na avenida Presidente Castelo Branco, 400 no bairro Moura Brasil.

Já no masculino, os qualificados foram: Sérgio Henrique/Flavio, Lipe e Pedro Henrique, Alex e Guilherme, João Pedro e Erick, Vinícius e Belo, Tony e Eduardo Davi, Marcos e Leão, Igor e Jhonatan. Além do Vôlei de praia, o evento conta com modalidades como surfe e terá a participação dos atletas olímpicos Italo Ferreira, Filipe Toledo e Isaquias Queiroz em ativações festivas, como uma partida de vôlei de praia, e baterias amistosas. Junto do surfe, o acontecimento terá estande de E-Sports e provas de skate. Corrida do Banco do Brasil faz parte da programação do evento Outro atrativo do festival é a realização de uma corrida de rua integrada ao Circuito Banco do Brasil, com percursos de 1km, 5km e 10km. A etapa acontece no sábado, 13, com largada e chegada no Marina Park Hotel, independente da distância escolhida. Na prova de 1 km, os atletas percorrem uma pequena parte da avenida Presidente Castelo Branco, enquanto nos 5 km, o circuito faz uma curva na estátua de Santa Edwiges, vai em direção à avenida Monsenhor Tabosa e retorna pela avenida que se iniciou.

Já nos 10 km, o corredor percorre parte da Monsenhor Tabosa, se desvia para a avenida Historiador Raimundo Girão, chega até a avenida Beira-Mar e retorna ao ponto de início. Os kits têm valores iniciais de R$ 150 reais, podem ser comprados no site oficial da prova e a retirada acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, das 9 às 17 horas, na Sala Iracema do hotel. Atrações musicais Além da parte esportiva, o evento também conta com uma forte presença musical, tendo shows no período da tarde, inclusos no ingresso gratuito, e na parte da noite, esses de forma paga. De maneira plural, o festival traz grandes nomes da música nacional, como João Gomes, Nação Zumbi e Grupo Revelação, além de talentos locais, como o bloco Pra Quem Gosta é Bom. As atrações noturnas acontecem na sexta-feira, 12, e no sábado, 13, com valores de R$ 180 a inteira,R$ 90 a meia entrada e R$ 100 reais o ingresso solidário com 1kg de alimento. Aos clientes da instituição financeira, os valores praticados são de R$ 80.

Os ingressos também são adquiridos na plataforma Eventim. Programação completa do festival Tamo Junto BB 12 de dezembro (sexta-feira) Vôlei de Praia – 8 às 18 horas



Surfe – início entre 6h30min e 7h30min



Surfe – Bateria Tamo Junto BB (Atletas convidados) – a partir das 12 horas



Skate – Treinos para os atletas, aulas gratuitas com instrutores para o público e cash for tricks para skatistas locais – 9 às 17 horas



Arena Gamer – 9 às 17 horas



Retirada de kits corrida no Marina Park – 9 às 17 horas Atrações musicais: 16 horas - Palco Bosque - Mateus Fazeno Rock (gratuito)

19 horas - 2ZDinizz



20h15min - Os Garotin + Melly



21h45min - L7nnon



23h15min - Nação Zumbi



00h45min - BaianaSystem 13 de dezembro (sábado)

Corrida – Largada 5km e 10km às 5h30min



Dog Run e Corrida de Família – 7h30min



Vôlei de Praia – 8 às 19 horas



Partida Tamo Junto BB (Com atletas convidados) – 18 horas



Surfe – início entre 6h30min e 7h30min



Skate – 10 às 17 horas



Arena Gamer – 9 às 17 horas Atrações musicais: