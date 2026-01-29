Estoque total de crédito sobe 1,8% em dezembro ante novembro, para R$ 7,123 trilhões, afirma BC
O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 1,8% entre novembro e dezembro, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 29. O estoque atingiu R$ 7,123 trilhões, o que representa uma alta de 10,2% em 2025.
O saldo das operações com pessoas físicas avançou 1,0% em dezembro e 11,6% no ano passado. Para empresas, aumentou 3,3% no mês e 8,1% em 2025.
O estoque de crédito livre cresceu 2,0% em dezembro. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 1,5% na mesma comparação.
Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas aumentaram 1,0%. Para pessoas jurídicas, cresceram 3,6%.
O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 55,3% em novembro (revisado) para 55,9% em dezembro.