Estoque total de crédito sobe 1,8% em dezembro ante novembro, para R$ 7,123 trilhões, afirma BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 1,8% entre novembro e dezembro, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 29. O estoque atingiu R$ 7,123 trilhões, o que representa uma alta de 10,2% em 2025.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 1,0% em dezembro e 11,6% no ano passado. Para empresas, aumentou 3,3% no mês e 8,1% em 2025.