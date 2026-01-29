Governo Central tem superávit primário de R$ 22,107 bi em dezembro, diz Tesouro

As contas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) tiveram superávit primário de R$ 22,107 bilhões em dezembro, informou o Tesouro nesta quinta-feira, 29. Em novembro, houve déficit de R$ 20,172 bilhões. O superávit de dezembro foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um resultado positivo de R$ 16,850 bilhões. As estimativas do mercado iam de um déficit de R$ 15,0 bilhões a um superávit de R$ 30,10 bilhões.

O superávit primário do mês passado foi menor do que o registrado em dezembro de 2024, quando o saldo nas contas do governo central foi positivo em R$ 24,106 bilhões.

As despesas do governo central cresceram 3,1% em dezembro, na comparação com o mesmo mês de 2024, já contabilizando a inflação do período. As receitas totais tiveram alta real de 2,5%, na mesma base de comparação. 2025 As contas do governo central fecharam 2025 com déficit primário de R$ 61,691 bilhões, informou o Tesouro. O rombo - que não leva em conta as exceções para apuração do cumprimento da meta fiscal - equivale a 0,48% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em 2024, o rombo nas contas do governo foi de R$ 42,924 bilhões, ou seja, o resultado do ano passado representou um aumento de 32,3% já descontada a inflação. O resultado do ano passado foi menos negativo do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de déficit de R$ 66,90 bilhões. Todas as estimativas do mercado indicavam um saldo negativo, de R$ 75,70 bilhões a R$ 53,70 bilhões. As despesas do governo central cresceram 3,4% em relação a 2024, já descontada a inflação do período. As receitas aumentaram 3,2% nessa mesma base de comparação.