Fortaleza muda imposto para transferência de imóvel a empresas

A decisão segue uma ordem do STF que decidiu que a Constituição Brasileira garante que não se deve cobrar ITBI no caso de formação de capital, independente do ramo da empresa / Crédito: JÚLIO CAESAR

A Prefeitura de Fortaleza alterou a forma de cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos casos de integralização de capital social, isto é, quando um imóvel é transferido para uma empresa com a finalidade de compor seu patrimônio inicial. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A mudança passa a valer a partir de 2026 e foi formalizada pela Instrução Normativa nº 01/2026, publicada pela Secretaria Municipal das Finanças (Sefin).

Com a nova regra, o ITBI não será mais cobrado nesse tipo de operação, independentemente do ramo de atividade do empreendimento.