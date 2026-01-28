Brasil recebeu 6,1 mi de turistas internacionais por via aérea

No Ceará, cerca de 112,6 mil visitantes internacionais optaram pelo modal aéreo em 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O número de visitantes internacionais que chegaram ao Brasil por avião em 2025 ultrapassou a marca de 6,1 milhões. Esse quantitativo representa um crescimento expressivo de 33,2%, na comparação com 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Os dados são da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, consolidados pela Embratur. Esse volume significa que 66,04% do total de 9,2 milhões de visitantes internacionais (que inclui estrangeiros e brasileiros residentes no Exterior) escolheu a via aérea como porta de entrada, chegando a quase o dobro das vias terrestre, marítima e fluvial somadas.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO Os aeroportos da região Sudeste concentraram o maior fluxo. Apenas nos terminais aéreos de São Paulo, entraram mais de 2,7 milhões de visitantes internacionais. O Rio de Janeiro aparece na sequência, tendo sido porta de entrada para mais de 2,1 milhões de turistas. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo

A atração de visitantes também foi impulsionada pelo aumento na oferta de voos. Em 2025, foi registrado pelo segundo ano consecutivo o recorde na oferta de assentos e um crescimento de 14,1% em relação a 2024. Além dos resultados internacionais, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), o sistema aeroportuário nacional operou no total a movimentação histórica de 130 milhões de passageiros em 2025, incluindo aí os voos domésticos, conforme dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). Segundo o MPor, para atender o crescimento da demanda, o setor aéreo recebeu uma atenção especial dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com uma carteira de projetos que soma R$ 1,8 bilhão, com melhorias previstas para 31 aeroportos em 16 estados.