Brasil recebeu 6,1 mi de turistas internacionais por via aérea

Brasil recebeu 6,1 milhões de turistas internacionais por transporte aéreo em 2025Modal respondeu por 66% das chegadas e cresceu 33,2% em relação a 2024, segundo levantamento da Embratur
O número de visitantes internacionais que chegaram ao Brasil por avião em 2025 ultrapassou a marca de 6,1 milhões. Esse quantitativo representa um crescimento expressivo de 33,2%, na comparação com 2024.
Os dados são da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, consolidados pela Embratur. Esse volume significa que 66,04% do total de 9,2 milhões de visitantes internacionais (que inclui estrangeiros e brasileiros residentes no Exterior) escolheu a via aérea como porta de entrada, chegando a quase o dobro das vias terrestre, marítima e fluvial somadas.
Os aeroportos da região Sudeste concentraram o maior fluxo. Apenas nos terminais aéreos de São Paulo, entraram mais de 2,7 milhões de visitantes internacionais. O Rio de Janeiro aparece na sequência, tendo sido porta de entrada para mais de 2,1 milhões de turistas.
O Ceará aparece bem posicionado na quinta posição nacional e segunda na região Nordeste, com 112,6 mil visitantes internacionais que optaram pelo modal aéreo, ficando atrás de Santa Catarina com 488,1 mil e Bahia, com 202,3 mil visitantes internacionais a utilizarem aeroportos como ponto de chegada.
"Quando garantimos aeroportos modernos e seguros, estamos dizendo ao mundo que o Brasil está pronto para receber. O turista internacional exige eficiência na chegada, e esse crescimento no fluxo de visitantes mostra que nossa infraestrutura está cumprindo seu papel de conectar o País aos grandes emissores globais, gerando emprego e divisas aqui dentro", disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
A atração de visitantes também foi impulsionada pelo aumento na oferta de voos. Em 2025, foi registrado pelo segundo ano consecutivo o recorde na oferta de assentos e um crescimento de 14,1% em relação a 2024.
Além dos resultados internacionais, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), o sistema aeroportuário nacional operou no total a movimentação histórica de 130 milhões de passageiros em 2025, incluindo aí os voos domésticos, conforme dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).
Segundo o MPor, para atender o crescimento da demanda, o setor aéreo recebeu uma atenção especial dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com uma carteira de projetos que soma R$ 1,8 bilhão, com melhorias previstas para 31 aeroportos em 16 estados.
Em 2025, os aeroportos brasileiros receberam R$ 2,6 bilhões em investimentos privados, somados a R$ 608,4 milhões em investimentos públicos diretos.