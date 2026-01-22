Decon autua quase 800 estabelecimentos no Ceará em 2025

Fiscalização atuou estabelecimentos como supermercados, petshops, lojas diversas / Crédito: Samuel Setubal

Ao todo, foram realizadas 1.209 fiscalizações em diferentes segmentos do mercado de consumo. As ações tiveram como objetivo assegurar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de prevenir práticas abusivas e proteger a saúde, a segurança e os direitos da população.



Já em supermercados, foram constatadas a comercialização de produtos vencidos, armazenamento inadequado e ausência de controle de pragas.

Em academias, o Decon apontou a ausência de profissionais habilitados, pessoas atuando sem registro profissional e irregularidades nos contratos de prestação de serviços, como cobranças de taxas.

Farmácias também foram autuadas por falta de profissionais habilitados, venda de medicamentos vencidos, ausência de licença sanitária e comercialização irregular de produtos.



As fiscalizações em postos de combustíveis e revendedores de gás GLP identificaram práticas como combustível adulterado, bomba baixa — quando há cobrança por volume maior do que o efetivamente fornecido —, ausência de equipamentos de segurança e revenda clandestina de gás de cozinha.

No setor de saúde, hospitais, clínicas e planos de saúde foram autuados por demora no atendimento, ausência de profissionais ou equipamentos especializados, irregularidades no registro do CNPJ junto ao Conselho Regional de Medicina e falta de licença sanitária.


