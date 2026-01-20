Transnordestina prepara fase comercial do Piauí ao Ceará

Operadora da ferrovia, há mais de um ano vem realizando contato com empresas interessadas em conhecer o transporte de cargas / Crédito: Yasmin Fonseca/MIDR

As duas primeiras operações-teste da Ferrovia Transnordestina realizadas entre Eliseu Martins (PI) e Iguatu (CE) já começam a desenhar o modelo comercial a ser desenvolvido até 2028. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Segundo publicação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), as relações entre o setor produtivo e a Transnordestina Logística S/A (TLSA) começam a se estreitar.

No último dia 15, em entrevista à Rádio O POVO CBN, o diretor Comercial e de Terminais da TLSA, Alex Trevizan, anunciou que a ferrovia deve realizar sua terceira operação-teste ainda em janeiro, muito provavelmente com o transporte de gipsita e gesso agrícola, ou seja, que vai transportar uma carga mineral após duas operações com cargas vegetais, respectivamente, milho e sorgo. “Estamos nos pequenos ajustes finais: ponto de carregamento, ponto de descarga. Porque você tem que olhar a questão do acesso rodoviário”, explicou na ocasião. A propósito, as próximas operações-teste já estão sendo estruturadas com potenciais clientes, segundo Trevizan. A estratégia é ensaiar o modelo de contratação e operação que deverá se consolidar até 2028, quando a linha férrea estiver completamente inaugurada.

“Várias empresas nos procuraram para fazer um transporte parecido (com os anteriores), e para começar o transporte de outros tipos de carga. Nós também procuramos empresas para fazer esses testes, começar a operação comercial, e depois ir seguindo para uma operação comercial permanente”, resume. Segundo o MIDR, “cada vagão da Transnordestina pode ser contratado individualmente, no modelo de transporte sob demanda. A contratação é feita conforme as necessidades de cada cliente, considerando o tipo de mercadoria, o volume a ser transportado, a frequência das viagens e os terminais de origem e destino”. Tal modelo permite que uma mesma locomotiva, composta por 20 vagões, transporte cargas distintas de diferentes empresas, ou um mesmo tipo de produto, com cada vagão pertencendo a um contratante diferente em uma mesma viagem. A partir do momento em que a empresa interessada formula uma proposta para a TLSA, começa o trabalho para desenhar a cadeia logística da operação, avaliando o tipo de infraestrutura exigida para cada produto.