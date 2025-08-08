Hard Rock Hotel: Decon determina suspensão das vendas de cotas em Lagoinha

￼Empresa já comercializou mais de 10 mil contratos para o resort / Crédito: Divulgação/ Jarbas Oliveira

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) determinou na quinta-feira, 7, a suspensão das vendas de novas cotas do empreendimento na Praia da Lagoinha, em Paraipaba, a 116,3 km de Fortaleza. O órgão vinculado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), decidiu pela suspensão até que a empresa Hard Rock corrija irregularidades nos contratos, nos cumprimentos de prazos e o atraso nas obras. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Durante diligência do Decon ao local da obra, a empresa informou que não existe uma previsão para finalização da construção. Foi dado um prazo de 10 dias para que a empresa Hard Rock comprove o comprimento das medidas ou para ingressar com recurso.

A orientação do Decon é que a empresa altere uma cláusula do contrato para que, em caso de rescisão por culpa da empresa, sejam devolvidos os valores de forma imediata, integral e devidamente atualizados. A medida também inclui possíveis novos contratos. A Hard Rock Fortaleza deverá apresentar em seu site e canais de comunicação a seguinte mensagem: “O grupo Hard Rock Fortaleza, em virtude de decisão proferida pelo Ministério Público do Estado do Ceará, no processo administrativo nº 09.2024.00038053-2, está temporariamente impedida de vender novas cotas imobiliárias do empreendimento Hard Rock Hotel, situado no município de Paraipaba/CE, na praia de Lagoinha”. Com o comprimento de todas as medidas liminares determinadas pela Justiça, a empresa deve indicar, ainda, as contas bancárias para possibilitar bloqueios, caso necessário.

Em outubro de 2023, O POVO apresentou alguns relatos de consumidores sobre o atraso da obra do empreendimento Hard Rock Hotel. A construção começou em 2018, na praia da Lagoinha, distrito de Paraipaba. O resort da rede hoteleira tinha previsão para ser inaugurado no fim de 2021, e segue sem previsão de entrega. Nova proprietária das obras diz que vendas já foram suspensas desde fevereiro A Residence Club S/A, nova responsável pelo empreendimento, informou por meio de nota enviada ao O POVO, que não comercializa novas cotas do empreendimento Hard Rock Residence Club Fortaleza desde fevereiro de 2025. "Após assumir a gestão e comercialização dos produtos da extinta VCI, a empresa suspendeu as vendas de forma preventiva, antes mesmo da publicação da medida do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em 8 de agosto de 2025. A decisão foi tomada com base na análise do processo administrativo instaurado pelo órgão no fim de 2024".