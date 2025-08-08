Hard Rock Hotel: Decon determina suspensão das vendas de cotas em Lagoinha

Hard Rock Hotel: Decon determina suspensão das vendas de cotas em LagoinhaO resort da rede hoteleira tinha previsão para ser inaugurado no fim de 2021, mas segue em obras e sem previsão de conclusão
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) determinou na quinta-feira, 7, a suspensão das vendas de novas cotas do empreendimento na Praia da Lagoinha, em Paraipaba, a 116,3 km de Fortaleza. O órgão vinculado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), decidiu pela suspensão até que a empresa Hard Rock corrija irregularidades nos contratos, nos cumprimentos de prazos e o atraso nas obras.
Durante diligência do Decon ao local da obra, a empresa informou que não existe uma previsão para finalização da construção. Foi dado um prazo de 10 dias para que a empresa Hard Rock comprove o comprimento das medidas ou para ingressar com recurso.
A empresa deverá apresentar cronogramas claros e objetivos com datas previstas para cada fase do empreendimento, atualizando relatórios a cada 30 dias. Os consumidores também devem ser informados com os prazos, além de apresentar endereço atualizado de representantes.
A decisão teve autoria do secretário executivo do Decon, promotor de Justiça Hugo Xerez, e foi tomada após denúncias de consumidores insatisfeitos com as dificuldades nos trâmites. A medida segue procedimento do MPCE para acompanhar e fiscalizar o andamento do empreendimento.
Outra medida determinada pelo órgão é a correção de contratos, por meio de aditivos, referente a acordos já firmados com os consumidores. O principal ponto é a questão da dissolução e rescisão de contratos.
A orientação do Decon é que a empresa altere uma cláusula do contrato para que, em caso de rescisão por culpa da empresa, sejam devolvidos os valores de forma imediata, integral e devidamente atualizados. A medida também inclui possíveis novos contratos.
A Hard Rock Fortaleza deverá apresentar em seu site e canais de comunicação a seguinte mensagem: “O grupo Hard Rock Fortaleza, em virtude de decisão proferida pelo Ministério Público do Estado do Ceará, no processo administrativo nº 09.2024.00038053-2, está temporariamente impedida de vender novas cotas imobiliárias do empreendimento Hard Rock Hotel, situado no município de Paraipaba/CE, na praia de Lagoinha”.
Com o comprimento de todas as medidas liminares determinadas pela Justiça, a empresa deve indicar, ainda, as contas bancárias para possibilitar bloqueios, caso necessário.
Em outubro de 2023, O POVO apresentou alguns relatos de consumidores sobre o atraso da obra do empreendimento Hard Rock Hotel. A construção começou em 2018, na praia da Lagoinha, distrito de Paraipaba. O resort da rede hoteleira tinha previsão para ser inaugurado no fim de 2021, e segue sem previsão de entrega.
Nova proprietária das obras diz que vendas já foram suspensas desde fevereiro
A Residence Club S/A, nova responsável pelo empreendimento, informou por meio de nota enviada ao O POVO, que não comercializa novas cotas do empreendimento Hard Rock Residence Club Fortaleza desde fevereiro de 2025.
"Após assumir a gestão e comercialização dos produtos da extinta VCI, a empresa suspendeu as vendas de forma preventiva, antes mesmo da publicação da medida do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em 8 de agosto de 2025. A decisão foi tomada com base na análise do processo administrativo instaurado pelo órgão no fim de 2024".
A empresa disse que mantém contato permanente com o MPCE, reforçando seu compromisso com a transparência. Eles também atuam junto aos representantes para viabilizar o andamento e a entrega do empreendimento.
"A Central de Relacionamento permanece à disposição dos clientes para informações adicionais", conclui a nota.
Confira a nota na íntegra:
A Residence Club informa que não comercializa, desde fevereiro de 2025, as frações do empreendimento Hard Rock Residence Club Fortaleza.
Após assumir a gestão e comercialização dos produtos da extinta VCI, a empresa suspendeu as vendas de forma preventiva, antes mesmo da publicação da medida do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em 8 de agosto de 2025. A decisão foi tomada com base na análise do processo administrativo instaurado pelo órgão no fim de 2024.
A companhia mantém diálogo permanente com o MPCE, já tendo apresentado os esclarecimentos e documentos solicitados, reforçando seu compromisso com a transparência. Também atua junto a um grupo de representantes dos adquirentes para garantir a defesa de seus interesses e viabilizar o andamento e a entrega do empreendimento.
A Central de Relacionamento permanece à disposição dos clientes para informações adicionais.
