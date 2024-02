Terminal de Passageiros: CDC prepara licitação para revitalizar acesso

O projeto prevê a duplicação do acesso, com piso intertravado, iluminação, drenagem e sinalização. Há ainda a previsão de construção de um calçadão paisagístico que permitirá visitas

A Companhia Docas do Ceará (CDC) , administradora do Porto de Fortaleza , possui projeto para revitalizar o acesso ao Terminal de Passageiros . Segundo o diretor-presidente, Lúcio Gomes, o lançamento da licitação deve ocorrer nas próximas semanas.

"(Juntando ao investimento da CMA CGM Terminals) Em 2023 foram investidos quase R$ 100 milhões na infraestrutura do Porto. Mas, propriamente a CDC tem capacidade de investimento maior do que o atual montante, que consido pífio", pontua.

Esses investimentos também dever ser possíveis a partir do uso do orçamento próprio da CDC. Conforme Lúcio, em 2023 foram aplicados 15,6% dos R$ 28 milhões reservados.

O projeto prevê a duplicação do acesso, com piso intertravado, iluminação, drenagem e sinalização. Há ainda a previsão de construção de um calçadão paisagístico que permitirá visitas.

Lucio Gomes destaca que está sendo implantada uma nova sistemática voltada para resultados. Para 2024, foram elaborados 18 planos de ação em cima de compromissos, com foco em uma agenda moderna e de preservação ao meio ambiente, de governança e de integração com a comunidade.

Ainda segundo Lúcio Gomes, as ações e investimentos devem permitir o aumento da movimentação de cargas no Porto de Fortaleza.

Por falar em trigo, o polo trigueiro do Porto do Mucuripe permaneceu à frente do Porto de Santos, com mais de 1 milhão de toneladas movimentadas, segundo dados consolidados da Antaq sobre o desempenho de 2023.

Ainda de acordo com a Antaq, a movimentação no polo trigueiro cearense permaneceu estável em relação a 2022.

No mesmo período, os principais portos que movimentam esse tipo de carga apresentaram quedas no acumulado. Em Santos, a queda foi de 9,1% e no Porto de Rio Grande-RS, chegou a 10,2%.

