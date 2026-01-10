Prefeitura do Rio avalia tabelamento de preços na orla

Praias do Rio registraram denúncias de preços extremos, motivando a abertura de estudos pela prefeitura / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), determinou a realização de estudos para avaliar a viabilidade de tabelar os preços de produtos e serviços vendidos nas praias da cidade. A medida, segundo ele, busca coibir abusos econômicos e conter a escalada de preços praticados por alguns comerciantes durante o verão.

A declaração foi feita por meio de uma publicação em rede social na manhã deste sábado, 10. No texto, Paes lembrou que todo tipo de comércio na orla carioca — como barracas, aluguel de cadeiras e guarda-sóis, quiosques e outras atividades — só pode funcionar com autorização da prefeitura, seja por meio de permissão ou concessão municipal.