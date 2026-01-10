Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura do Rio avalia tabelamento de preços na orla para conter abusos

Eduardo Paes determinou estudos para avaliar o tabelamento de preços na orla do Rio, após denúncias de abusos cometidos por comerciantes
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), determinou a realização de estudos para avaliar a viabilidade de tabelar os preços de produtos e serviços vendidos nas praias da cidade.

A medida, segundo ele, busca coibir abusos econômicos e conter a escalada de preços praticados por alguns comerciantes durante o verão.

A declaração foi feita por meio de uma publicação em rede social na manhã deste sábado, 10.

No texto, Paes lembrou que todo tipo de comércio na orla carioca — como barracas, aluguel de cadeiras e guarda-sóis, quiosques e outras atividades — só pode funcionar com autorização da prefeitura, seja por meio de permissão ou concessão municipal.

"Temos visto um enorme abuso nos preços exorbitantes praticados por alguns desses comerciantes nesse verão", escreveu o prefeito.

A ideia de avaliar o tabelamento, segundo Paes, surgiu após o vereador Flávio Valle (PSD) apresentar a ele uma experiência adotada em Tel Aviv, em Israel, onde os preços cobrados nas praias são regulados pelo município.

O prefeito fez uma comparação com o sistema de táxis no Rio, que também funcionam sob permissão municipal e têm valores como a bandeirada definidos pelo poder público.

Diante do cenário, Paes informou que as secretarias municipais de Ordem Pública e de Defesa do Consumidor foram acionadas para conduzir os estudos técnicos sobre o tema.

"Em geral prefiro deixar o ‘livre mercado’ funcionar, mas diante do que temos visto, alguma ação terá que ser tomada", afirmou.

Como funciona o modelo das praias de Tel Aviv

Nas praias de Tel Aviv, a atuação do poder público é mais direta na regulação dos serviços oferecidos aos frequentadores.

O município concede licenças para operadores de quiosques e para o aluguel de cadeiras e guarda-sóis, estabelecendo uma tabela oficial de preços máximos que pode ser cobrada do público.

Esses valores são padronizados e divulgados de forma clara, geralmente em placas visíveis nas áreas de serviço, o que permite ao consumidor saber exatamente quanto deve pagar, independentemente da praia ou do operador.

A fiscalização é feita pela prefeitura, e o descumprimento das regras pode resultar em multas ou na perda da licença.

Além do controle de preços, o modelo de Tel Aviv também prevê contrapartidas sociais, como a oferta de trechos da praia com cadeiras e guarda-sóis gratuitos.

