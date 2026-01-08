Carteira de estudante 2026 já pode ser solicitada; confira o passo a passo

Carteira estudantil 2025 terá validade até 30 de abril de 2026 / Crédito: JÚLIO CAESAR

A solicitação da carteira estudantil 2026 já está disponível em Fortaleza. Conforme anunciado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) na segunda-feira, 5, o pedido pode ser feito online, pela plataforma Identidade Estudantil.

Veja o passo a passo de como solicitar: 1- Solicitar a carteira estudantil

2 - Enviar ou entregar a documentação necessária (declaração de matrícula, CPF, RG e comprovante de residência)

3 - Realizar o cadastro ou a atualização da biometria facial

4 - Solicitar a confirmação da matrícula junto à instituição de ensino As solicitações só serão finalizadas após a conclusão de todos os passos, principalmente, a atualização da biometria facial dos estudantes, que pode ser feita por meio da plataforma idestudantil.fortaleza.ce.gov.br; ou de forma presencial, com agendamento. Para alunos da rede pública municipal, a etapa pode ser realizada diretamente na secretaria da escola. A foto impressa na carteira deve ser recente. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para evitar bloqueios e fraudes no sistema de transporte.

Após a solicitação, os estudantes devem acompanhar a solicitação pelo site. Em seguida, devem pedir à escola ou universidade para confirmar a matrícula no site da Etufor e aguardar o processo de confecção para receber os documentos em suas instituições de ensino. Alunos novatos: Estudantes novatos da rede pública e privada de ensino devem solicitar o documento enviando a documentação devida de forma online ou presencial para receber a carteira nova.