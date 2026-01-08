Carteira de estudante 2026 já pode ser solicitada; confira o passo a passo

Carteira de estudante 2026 já pode ser solicitada; confira o passo a passoA carteira estudantil de 2025 tem validade até o dia 30 de abril. O novo documento pode ser solicitado de forma online ou presencial
A solicitação da carteira estudantil 2026 já está disponível em Fortaleza. Conforme anunciado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) na segunda-feira, 5, o pedido pode ser feito online, pela plataforma Identidade Estudantil.
O documento também pode ser solicitado presencialmente. Para isso, é necessário realizar o agendamento prévio no site da Etufor para um dos postos de atendimento da cidade, são eles:
- Vapt Vupt: Centro, Antônio Bezerra, RioMar Fortaleza, Messejana, Shopping Parangaba
- Central de atendimento Shopping RioMar Kennedy
- Central de atendimento Câmara Municipal de Fortaleza
- Casa do Cidadão Iguatemi
A validade da carteira estudantil de 2025 segue até o 30 de abril de 2026. De acordo com a Prefeitura, 326.816 mil carteiras estudantis foram emitidas no ano passado, totalizando mais de 22 milhões de passagens pagas com o benefício do Passe Livre Estudantil.
Veja o passo a passo de como solicitar:
1- Solicitar a carteira estudantil
2 - Enviar ou entregar a documentação necessária (declaração de matrícula, CPF, RG e comprovante de residência)
3 - Realizar o cadastro ou a atualização da biometria facial
4 - Solicitar a confirmação da matrícula junto à instituição de ensino
As solicitações só serão finalizadas após a conclusão de todos os passos, principalmente, a atualização da biometria facial dos estudantes, que pode ser feita por meio da plataforma idestudantil.fortaleza.ce.gov.br; ou de forma presencial, com agendamento. Para alunos da rede pública municipal, a etapa pode ser realizada diretamente na secretaria da escola.
A foto impressa na carteira deve ser recente. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para evitar bloqueios e fraudes no sistema de transporte.
Após a solicitação, os estudantes devem acompanhar a solicitação pelo site. Em seguida, devem pedir à escola ou universidade para confirmar a matrícula no site da Etufor e aguardar o processo de confecção para receber os documentos em suas instituições de ensino.
Alunos novatos:
Estudantes novatos da rede pública e privada de ensino devem solicitar o documento enviando a documentação devida de forma online ou presencial para receber a carteira nova.
Alunos veteranos:
A solicitação da Carteira Estudantil 2026 para alunos veteranos das escolas públicas municipais e estaduais será requisitada pela direção das instituições, também responsável pela solicitação da gratuidade.
Para alunos da rede particular, o pedido do novo documento é concluído após o pagamento da taxa de confecção. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.
Os alunos que já possuem carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades, e continuam na mesma instituição de ensino, devem apenas imprimir o boleto pelo site.
Em casos nos quais o estudante tenha mudado de escola ou universidade, é necessário solicitar a confirmação de matrícula na atual instituição de ensino (procedimento realizado pelo representante cadastrado junto à Etufor) para que sejam atualizados seus dados escolares. Em seguida, basta imprimir o boleto com os dados atualizados.
Estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou que estudem nas universidades públicas, veteranos ou novatos, devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2026, por meio da plataforma Identidade Estudantil ou de forma presencial. Os alunos contemplados com bolsas do Prouni devem apresentar a declaração com essa informação.
