Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carteira de estudante 2026 já pode ser solicitada; confira o passo a passo

Carteira de estudante 2026 já pode ser solicitada; confira o passo a passo

A carteira estudantil de 2025 tem validade até o dia 30 de abril. O novo documento pode ser solicitado de forma online ou presencial
Atualizado às Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

solicitação da carteira estudantil 2026 já está disponível em Fortaleza. Conforme anunciado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) na segunda-feira, 5, o pedido pode ser feito online, pela plataforma Identidade Estudantil.

 

 

O documento também pode ser solicitado presencialmente. Para isso, é necessário realizar o agendamento prévio no site da Etufor para um dos postos de atendimento da cidade, são eles:

  • Vapt Vupt: Centro, Antônio Bezerra, RioMar Fortaleza, Messejana, Shopping Parangaba
  • Central de atendimento Shopping RioMar Kennedy
  • Central de atendimento Câmara Municipal de Fortaleza
  • Casa do Cidadão Iguatemi

A validade da carteira estudantil de 2025 segue até o 30 de abril de 2026. De acordo com a Prefeitura, 326.816 mil carteiras estudantis foram emitidas no ano passado, totalizando mais de 22 milhões de passagens pagas com o benefício do Passe Livre Estudantil.

Leia mais

Veja o passo a passo de como solicitar:

1- Solicitar a carteira estudantil
2 - Enviar ou entregar a documentação necessária (declaração de matrícula, CPF, RG e comprovante de residência)
3 - Realizar o cadastro ou a atualização da biometria facial
4 - Solicitar a confirmação da matrícula junto à instituição de ensino

As solicitações só serão finalizadas após a conclusão de todos os passos, principalmente, a atualização da biometria facial dos estudantes, que pode ser feita por meio da plataforma idestudantil.fortaleza.ce.gov.br; ou de forma presencial, com agendamento. Para alunos da rede pública municipal, a etapa pode ser realizada diretamente na secretaria da escola.

A foto impressa na carteira deve ser recente. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para evitar bloqueios e fraudes no sistema de transporte.

Leia mais

Após a solicitação, os estudantes devem acompanhar a solicitação pelo site. Em seguida, devem pedir à escola ou universidade para confirmar a matrícula no site da Etufor e aguardar o processo de confecção para receber os documentos em suas instituições de ensino.

Alunos novatos:

Estudantes novatos da rede pública e privada de ensino devem solicitar o documento enviando a documentação devida de forma online ou presencial para receber a carteira nova.

Alunos veteranos:

A solicitação da Carteira Estudantil 2026 para alunos veteranos das escolas públicas municipais e estaduais será requisitada pela direção das instituições, também responsável pela solicitação da gratuidade.

Para alunos da rede particular, o pedido do novo documento é concluído após o pagamento da taxa de confecção. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.

Leia mais

Os alunos que já possuem carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades, e continuam na mesma instituição de ensino, devem apenas imprimir o boleto pelo site.

Em casos nos quais o estudante tenha mudado de escola ou universidade, é necessário solicitar a confirmação de matrícula na atual instituição de ensino (procedimento realizado pelo representante cadastrado junto à Etufor) para que sejam atualizados seus dados escolares. Em seguida, basta imprimir o boleto com os dados atualizados.

Estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou que estudem nas universidades públicas, veteranos ou novatos, devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2026, por meio da plataforma Identidade Estudantil ou de forma presencial. Os alunos contemplados com bolsas do Prouni devem apresentar a declaração com essa informação.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar