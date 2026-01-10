VÍDEO: carro fica pendurado em prédio na Beira Mar

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender a ocorrência e ajudar na remoção do veículo do local / Crédito: Reprodução / @robertorizzoof

Um carro ficou pendurado na fachada do 4º andar do edifício Beira Mar Trade Center, localizado na rua Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, na madrugada deste sábado, 10. O veículo teria ficado suspenso após a condutora tentar sair da vaga e perder o controle do automóvel. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), acionado para atender a ocorrência, a mulher informou que o pé escorregou no pedal de freio, fazendo com que a parte traseira do veículo avançasse sobre a mureta de proteção, ficando em posição instável e com risco de queda.

Nas redes sociais, o humorista Roberto Rizzo compartilhou vídeos em que é possível ver os pneus traseiros do veículo pendurados para o lado de fora do imóvel. Na parte de dentro do estacionamento, os pneus dianteiros foram contidos por blocos de concreto conhecidos como limitadores de vagas ou bate-rodas. O edifício fica localizado em uma área turística da cidade, conhecida pelo grande número de pedestres que circulam no local, especialmente durante os finais de semana. “Graças a Deus que é mais de meia-noite aqui em Fortaleza, porque se esse carro, se acontecesse isso ontem, umas dez horas da noite, nove horas da noite, transita muita gente aqui (...) Graças a Deus que não ia passando ninguém, só os carros que são gaiatos e estão querendo passar, aí o carro cai em cima de um infeliz desses e aí bota a culpa em nós”, relata Rizzo. Vídeo do carro pendurado em prédio na Beira Mar

Durante as filmagens, o humorista chega a pegar dois cones de trânsito para bloquear a passagem de veículos e reduzir a circulação de pedestres no local, com o objetivo de evitar acidentes. “Pessoal, é o seguinte, eu já estou aqui e vou fechar a rua, porque se esse carro cai, aí é outro acidente. Aí é chumbo. Vou botar o pessoal aqui pra voltar e mais ninguém descer. Mas, tu é doido? A pancada foi grande”, detalha. Para a remoção do veículo, equipes do CBMCE, especializadas em salvamento, atuaram no local com técnicas de ancoragem e amarração de segurança, realizando a fixação do veículo para evitar deslocamento involuntário.