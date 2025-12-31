Ceará é o 2º gerador de empregos industriais do Norte e NE

Indústria: Ceará é o segundo maior gerador de empregos no Norte e NordesteSegundo dados do MTE, mais de 293 mil postos foram ofertados de janeiro a outubro de 2025
O Ceará tem o segundo maior número de empregos industriais formais das regiões Norte e Nordeste, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na terça-feira, 30.
O estoque soma 293.980 postos de janeiro a outubro.
Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), explica que muitos desses setores receberam incentivos fiscais do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) e de patrimônio, como galpões industriais.
As empresas beneficiadas pelo FDI estão nas 14 macrorregiões do Estado. Segundo Serpa, o setor calçadista está entre os destaques, presente em 12 macrorregiões e 26 municípios.
No acumulado do ano, a indústria cearense só fica atrás da Bahia, que totalizou 327.713 vínculos formais de empregos. Em terceiro lugar está Pernambuco, com 260.885.
Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho, esses números consolidam o Ceará como uma potência industrial no Norte e Nordeste".
Para o titular da pasta, fatores como desburocratização, incentivo às políticas públicas criaram um ambiente de confiança para investimentos do setor produtivo.
Confira destaques por segmento:
- Calçados - 70.595
- Alimentos - 45.289
- Confecção - 42.737
- Minerais não-metálicos - 14.058
- Têxtil - 13.892
- Produtos de metal - 9.289
- Bebidas - 7.656
Químico - 7.225
