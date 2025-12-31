Ceará é o 2º gerador de empregos industriais do Norte e NE

No acumulado do ano até julho, foram vendidos 19,5 milhões de pares de sapatos no Ceará / Crédito: Samuel Pimentel

O Ceará tem o segundo maior número de empregos industriais formais das regiões Norte e Nordeste, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na terça-feira, 30.

No acumulado do ano, a indústria cearense só fica atrás da Bahia, que totalizou 327.713 vínculos formais de empregos. Em terceiro lugar está Pernambuco, com 260.885. Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho, esses números consolidam o Ceará como uma potência industrial no Norte e Nordeste". Para o titular da pasta, fatores como desburocratização, incentivo às políticas públicas criaram um ambiente de confiança para investimentos do setor produtivo.