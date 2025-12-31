Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará é o 2º gerador de empregos industriais do Norte e NE

Indústria: Ceará é o segundo maior gerador de empregos no Norte e Nordeste

Segundo dados do MTE, mais de 293 mil postos foram ofertados de janeiro a outubro de 2025
O Ceará tem o segundo maior número de empregos industriais formais das regiões Norte e Nordeste, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na terça-feira, 30.

O estoque soma 293.980 postos de janeiro a outubro. 

Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), explica que muitos desses setores receberam incentivos fiscais do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) e de patrimônio, como galpões industriais.

As empresas beneficiadas pelo FDI estão nas 14 macrorregiões do Estado. Segundo Serpa, o setor calçadista está entre os destaques, presente em 12 macrorregiões e 26 municípios.

No acumulado do ano, a indústria cearense só fica atrás da Bahia, que totalizou 327.713 vínculos formais de empregos. Em terceiro lugar está Pernambuco, com 260.885.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho, esses números consolidam o Ceará como uma potência industrial no Norte e Nordeste".

Para o titular da pasta, fatores como desburocratização, incentivo às políticas públicas criaram um ambiente de confiança para investimentos do setor produtivo.

Confira destaques por segmento:

  • Calçados - 70.595
  • Alimentos - 45.289
  • Confecção  - 42.737
  • Minerais não-metálicos - 14.058
  • Têxtil - 13.892
  • Produtos de metal - 9.289
  • Bebidas - 7.656

  • Químico - 7.225

