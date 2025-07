Com tarifaço dos EUA, Elmano negocia ampliação do mercado cearense para a China

Governador do Ceará afirmou que trabalha com Consulado chinês, para ampliação da relação comercial para que produtos que não entrem aos EUA vão para Ásia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , confirmou negociação para ampliação das relações comerciais do Estado com a China, para encaminhar os produtos cearenses para o país e mitigar as perdas.

Fortaleza, CE, BR 17.07.25 Operações de carga no Porto do Pecém - Bobinas de aço (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Outra determinação trata da liberação aduaneira mais agilizada para o envio de mercadorias rumo aos Estados Unidos antes do início da taxação, no próximo dia 6 de agosto. A proposta é uma “união de forças” entre Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), Receita Federal e Porto do Pecém.

Nesta fase de estudos, secretarias estaduais, como da Casa Civil, da Fazenda (Sefaz) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE) estão mobilizadas.

“Neste momento difícil, estou ao lado das nossas empresas e nossos produtores, do maior ao mais humilde, para minimizar os impactos em seus negócios e para que os empregos dos cearenses sejam preservados. Estamos preparando uma série de medidas de apoio em parceria com o Governo Federal e em permanente diálogo com os setores.”