Cinturão Digital terá velocidade duplicada e novo leilão em 2026, diz Etice

￼HUGO Figueirêdo explica que o leilão deve ser realizado na segunda metade do ano / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) vai aplicar R$ 12 milhões para, ao término de 2026, ter a velocidade do Cinturão Digital saltando de 200 gigabits por segundo (Gbps) para 400 Gpbs. Além disso, estuda um novo modelo de leilão para os sete pares de fibra óptica ainda ociosos, como contou com exclusividade ao O POVO Hugo Figueirêdo, presidente da estatal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Hoje, o Cinturão Digital conta com 6 mil quilômetros de fibra óptica ao longo de 140 municípios cearenses. Ao todo, são 12 pares de fibra no percurso, dos quais apenas cinco são "iluminados". Dois pares são utilizados pela própria Etice, que atende órgãos públicos estaduais e municipais; dois são da Enel Ceará e um par é utilizado pelas empresas que venceram o primeiro leilão de concessão, feito em 2015.

No projeto de duplicação da velocidade, detalha Figueirêdo, os R$ 12 milhões são compostos por recursos vindos desta concessão e por aportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o qual tem uma parceria com a Etice para o desembolso de R$ 30 milhões até 2027. Com maior velocidade, o objetivo é dar maior agilidade aos serviços prestados pela própria Etice quanto aos parceiros e ancorar os planos de ampliação. "A gente tem planejado crescer nos próximos anos e devemos atender três ou quatro municípios por ano, buscando fechar os anéis de redundância", projetou o presidente da empresa. Novo leilão do Cinturão Os sete pares de fibra sem uso serão o objetivo do novo leilão, que é alvo de um estudo feito em parceria com o BID e o Banco Mundial. A meta, diz Figueirêdo, é concluir a modelagem do certame e o termo de referência do edital até o meio de 2026 e, na segunda metade do ano, realizar o leilão. Perguntado sobre o foco dessa nova etapa, ele pondera que "tudo vai depender do que a modelagem disser", mas não acredita que seja feita a concessão para provedoras como foi em 2015.