Data center, IA e mineração de criptomoedas: os focos da Etice para 2026

FORTALEZA, CE, BRASIL, 16-12-2025: Hugo Figueirêdo, Presidente da Etice, entrevista para O POVO. (Foto: Aurelio Alves / Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) mira em data centers, processamento de inteligência artificial (IA) e mineração de criptomoedas como oportunidades de novos negócios em 2026, quando espera fechar o primeiro ano com superávit da história. Os segmentos são considerados estratégicos e devem alçar a Etice a um novo patamar, segundo afirmou em entrevista exclusiva ao O POVO, Hugo Figuerêdo, presidente da estatal.

O entendimento do executivo, que assumiu a empresa no último trimestre de 2025, segue os movimentos dos mercados de telecomunicações e tecnologia da informação em todo o mundo, os quais apontam o Ceará como um polo internacional de data centers e cujo potencial de desenvolver o setor de forma consolidada, atraindo a cadeia produtiva completa, é encarado como totalmente possível. A indicação dos três segmentos, explica Figueirêdo, também segue tendências mundiais. O crescimento do uso de IA observado no último ano requer maior capacidade de processamento e infraestrutura moderna para tal, como os data centers, os quais ainda devem ter utilizados para abrigar mais informações localizadas, atualmente, longe dos usuários brasileiros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Já a mineração de criptomoedas entra em outra frente, mas, como as demais, necessita de uma estrutura apta para dar conta da grande quantidade de informação e sequência de dados. A demanda requerida por cada um é proporcional ao volume de recursos aplicados, como o já observado nos empreendimentos que miram o Complexo do Pecém, e o esperado são contratos de milhões de reais. De posse da maior rede de fibra óptica do Estado, a Etice quer dispor os 6 mil quilômetros do Cinturão Digital no projeto de interiorização dos data centers, além de levar a qualquer empreendimento que necessite de conexão de alta velocidade e baixa latência - o tempo de retorno entre o pedido da informação e a resposta - tecnologia capaz de atender todas as demandas.

"Vamos avaliar com cada cliente porque tudo parte da necessidade do cliente. Em paralelo, vamos verificar o que a própria Etice pode fazer via IA. Temos uma área de pesquisa e desenvolvimento para identificar as oportunidades e tendências para a gente crescer em cada uma dessas verticais de negócios", disse Figueirêdo. Lucro e negócios Com faturamento girando em torno de R$ 500 milhões em 2025, Hugo destaca que 80% dos recursos movimentados pela Etice vem dos serviços prestados e apenas 20% diz respeito à operação do Cinturão Digital - o ativo mais conhecido. No entanto, admite, a empresa "ainda depende de recursos do Estado". Em 2025, o caixa deveria fechar com R$ 10 milhões de prejuízo, se não fosse o aporte de R$ 50 milhões do governo cearense. Conta que o presidente diz querer mudar em 2026, com possibilidade até de divisão de dividendos.