Casas Bahia reduz dívida em R$ 3 bi com mudança na estrutura de capital

O Grupo Casas Bahia informou no dia 29 de dezembro que concluiu seu plano de transformação da estrutura de capital, com a liquidação da 11.ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 2,4 bilhões. Com a reestruturação, o grupo reduz em cerca de R$ 3 bilhões seu endividamento e deve economizar R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras e amortização da dívida principal entre 2026 e 2030.

Segundo a empresa, a operação melhora o perfil de risco de crédito da companhia, aprimorando condições com fornecedores, seguradoras e futuros credores, com potencial de redução de juros para operações de crédito. A nova estrutura acionária, após a conversão das debêntures, prevê que os atuais acionistas passem a deter 44,3% das ações, enquanto os debenturistas das séries conversíveis da 11.ª emissão ficarão com 55,7%. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a oferta contou com a adesão de 90,5% dos titulares de debêntures da 10.ª emissão, totalizando 2,4 bilhões de debêntures. Segundo a empresa, como a liquidação financeira da 11.ª emissão constituía a última condição suspensiva para a eficácia das matérias aprovadas em assembleias gerais de debenturistas da 10.ª emissão, essas deliberações se tornaram plenamente válidas.