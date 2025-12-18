Alece aprova orçamento estadual de R$ 48,2 bilhões para 2026

Assembleia Legislativa recebe projeto que estima orçamento recorde de R$ 48,2 bilhões para 2026 no Ceará / Crédito: marcos moura

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, que estima a receita e fixa a despesa do Estado em R$ 48,2 bilhões.

A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo por meio da mensagem nº 9.426/2025, estabelece como os recursos públicos deverão ser arrecadados e distribuídos ao longo do próximo exercício financeiro.

O texto foi analisado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT) e recebeu parecer favorável do relator. Durante a tramitação, foram apresentadas 56 emendas parlamentares, das quais apenas uma foi acatada. As demais foram rejeitadas após avaliação técnica da comissão.

Como o orçamento está dividido

Do total previsto para 2026, cerca de R$ 32,6 bilhões correspondem ao Orçamento Fiscal, que abrange despesas de custeio da máquina pública e investimentos diretos do Estado. Outros R$ 14,9 bilhões integram o Orçamento da Seguridade Social, destinado principalmente às áreas de saúde, previdência e assistência social. Há ainda aproximadamente R$ 600 milhões vinculados às estatais controladas pelo Governo do Ceará.

