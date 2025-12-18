Petrobras confirma vazamento de gás na P-40, na Bacia de Campos

A Petrobras confirmou nesta quinta-feira, 18, que houve vazamento de gás na plataforma P-40, localizada no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos. O episódio foi relatado mais cedo pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF). As causas serão investigadas e, segundo a estatal, "não houve ameaça à segurança das equipes".

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma, informou. "O sistema detectou um vazamento de gás que foi imediatamente controlado de forma segura pela equipe a bordo da plataforma. Como medida preventiva, todas as linhas foram despressurizadas e a produção da unidade foi temporariamente paralisada", explica a Petrobras, acrescentando que a produção das demais plataformas da Bacia de Campos segue normal.