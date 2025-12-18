Petrobras confirma vazamento de gás na P-40, na Bacia de Campos
A Petrobras confirmou nesta quinta-feira, 18, que houve vazamento de gás na plataforma P-40, localizada no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos. O episódio foi relatado mais cedo pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF). As causas serão investigadas e, segundo a estatal, "não houve ameaça à segurança das equipes".
A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma, informou. "O sistema detectou um vazamento de gás que foi imediatamente controlado de forma segura pela equipe a bordo da plataforma. Como medida preventiva, todas as linhas foram despressurizadas e a produção da unidade foi temporariamente paralisada", explica a Petrobras, acrescentando que a produção das demais plataformas da Bacia de Campos segue normal.
A estatal informou ainda que está notificando todos os órgãos reguladores competentes sobre o ocorrido e que uma comissão especial será formada para investigar o episódio.
Afirma também que o incidente "não tem relação com o movimento de paralisação de trabalhadores".
Paralisação
A Petrobras sofre, desde segunda-feira, 15, com uma greve nacional coordenada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP).
Ao todo, a paralisação atinge 9 refinarias, 28 plataformas offshore, 13 unidades da Transpetro, 4 termelétricas e 2 usinas de biodiesel, além de campos de produção terrestre, unidades de tratamento e compressão de gás, como as de Cacimbas (ES) e Araucária (PR), instalações terrestres na Bahia e bases administrativas.
Segundo a estatal, "não há impacto na produção de petróleo e derivados".