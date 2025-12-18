Bolsas de NY fecham em alta com recuperação de techs e alta de CPI abaixo do esperado

O Dow Jones fechou em alta de 0,14%, aos 47.951,85 pontos. Já o S&P 500 avançou 0,79%, aos 6.774,76 pontos, e o Nasdaq subiu 1,38%, aos 23.006,36 pontos.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira, 18, em alta, com recuperação das ações de tecnologia após bons resultados da Micron reanimarem o setor e leitura da inflação ao consumidor dos EUA mais benigna que a esperada por especialistas.

Os índices norte-americanos operaram com sinal positivo desde o início da sessão, em bom humor após o balanço corporativo da Micron agradar o setor. Para o Swissquote, o resultado "tranquiliza" os investidores de que a empresa está se beneficiando do aumento nos gastos com IA.

Os papéis da Micron saltaram 10,21%, enquanto outras techs também subiram, como a Amazon (+2,48%), Meta (+2,30%) Nvidia (+1,79%) e Alphabet (+1,93%). Já a Apple avançou modestos 0,13% em meio a notícias de que a empresa pretende lançar um celular dobrável e um aparelho comemorativo dos 20 anos em 2027.

Wall Street também teve apoio do avanço abaixo do esperado do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos Estados Unidos, que, segundo o banco ING, deixa o Federal Reserve (Fed) com espaço para cortar mais os juros no próximo ano. No entanto, analistas apontam que o dado pode ter sofrido distorções pelo shutdown do governo.

Empresas relacionadas à cannabis registraram perdas fortes após o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva para acelerar o processo de reclassificação da maconha nos EUA. Produtoras da planta - como a Tilray Brands (-4,20%) e a Canopy Growth (-11,98%) - já haviam registrado fortes ganhos em outros pregões com rumores sobre a iniciativa, mas estiveram nesta quinta entre as principais perdedoras com a confirmação.