O POVO recebe 3 troféus do Prêmio Cegás de Jornalismo 2025

Veículo conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar nas categorias Texto e Fotojornalismo; Rádio O POVO CBN ficou em segundo em Áudio

Os vencedores do Prêmio Cegás de Jornalismo 2025 receberam os troféus em cerimônia realizada em Fortaleza , reunindo profissionais da imprensa e representantes do setor energético.

A premiação reconheceu reportagens que abordaram o papel do gás natural e do biometano como alternativas mais limpas para o transporte de cargas e passageiros no Ceará.

Pelo segundo ano consecutivo, O POVO conquistou o primeiro lugar nas categorias Texto e Fotojornalismo.

Na categoria Texto, o prêmio foi concedido à reportagem “Os caminhos sustentáveis do transporte”, assinada pelo repórter especial de Economia Armando de Oliveira Lima. A produção contou com edição de Irna Cavalcante, design de Camila Pontes e infografia de Luciana Pimenta.

Na categoria Fotojornalismo, o primeiro lugar ficou com o fotógrafo Fábio Procópio de Lima, pela imagem que integrou a mesma série vencedora. O trabalho se destacou pela abordagem visual de um tema técnico, o uso do gás natural veicular (GNV) no transporte.