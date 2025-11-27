IPTU 2026: Construtoras cobram transparência e temem alta do imposto

Revisão do IPTU gera preocupação a empresários de Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

As discussões em torno da proposta de revisão do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) em Fortaleza se tornou alvo de atenção e preocupação dos empresários do setor da construção civil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O segmento econômico teme elevações bruscas do valor venal de imóveis, pois reconhece que, sob os atuais termos, os terrenos e construções na Cidade estão subavaliados no cadastro municipal.

Em reunião realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), com a participação de empresários de diversos segmentos junto ao titular da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), a questão foi debatida e cobrada transparência no processo. Leia mais Evandro envia proposta que muda cálculo de IPTU e taxa de iluminação Sobre o assunto Evandro envia proposta que muda cálculo de IPTU e taxa de iluminação O POVO mostrou na última terça-feira, 25, que Mensagem Legislativa assinada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foi enviada à Câmara Municipal (CMFor). Na quarta-feira, 26, o texto foi aprovado na Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento da CMFor. Presidente do Sindicato das Construtoras do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias de Sousa, reforça a necessidade de cautela e teme que, no momento do reajuste do valor venal, ocorra um salto abrupto ao levar em consideração o valor de mercado dos empreendimentos.

Atualmente, o parâmetro que determina o referencial para o IPTU é o valor venal estimado, diferente do valor real de venda. "Qualquer revisão precisa ser responsável, porque um reajuste brusco no valor venal pode comprometer a atividade de setores inteiros. O diálogo aberto aqui na Fiec é fundamental para que avancemos com equilíbrio”, afirma Patriolino. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Para o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, mudanças em tributos como o IPTU geram preocupação com possíveis repercussões sobre custos e competitividade dos negócios. “Quando mudanças acontecem sem clareza, o impacto recai no pequeno, no mais simples, na vida do cidadão. Precisamos pensar nas pessoas, nos empregos. As atividades produtivas já enfrentam desafios relevantes e qualquer desequilíbrio pode gerar perda de postos de trabalho”, pontua. Em resposta, o titular da Sefin, Márcio Cardeal, reforça que não há previsão de aumento do IPTU em 2026. Aos empresários, apresentou os pontos centrais da proposta.