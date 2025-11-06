Isenção do IR: 294 mil cearenses e R$ 1,28 bi de economia

A nova isenção do IRPF para 2026 somente passará a valer com sanção do presidente até o fim do ano / Crédito: Júlio Caesar / O POVO

O impacto calculado no Ceará da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda pessoa física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil chega a 294 mil trabalhadores e retorno de R$ 1,28 bilhão para a economia local em 2026. Isso caso o texto seja sancionado até o fim de 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da forma que passou na quarta-feira, 5 de novembro no Senado, quando foi concluída a votação nas duas casas do Congresso Nacional.

A previsão de impacto é de estudo do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB). A base de análise é a proposta do Governo Federal para 2026. No início de outubro, o projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados. Na área de atuação da instituição, que abrange os estados do Nordeste, Norte de Minas Gerais e o Espírito Santo, mais de dois milhões de famílias seriam beneficiadas, com uma economia mensal prevista de R$ 360. Rogério Sobreira, economista-chefe do BNB, disse que o valor que retorna a mais para o contribuinte pode ser direcionado para compras da própria família.

“Essa reestruturação significativa na base de contribuintes traz repercussões relevantes tanto do ponto de vista da equidade fiscal quanto do estímulo ao consumo”, acrescentou. No Nordeste, a isenção pode injetar R$ 8,27 bilhões na economia local. Este montante considera os R$ 4.356 retornados, por ano, pelos 1,9 milhão de trabalhadores com renda até o novo limite de isenção. Ao incluir Minas Gerais e Espírito Santo, estados que também estão na área de abrangência do BNB, são R$ 9,13 bilhões economizados, com quase 2,1 milhões de trabalhadores beneficiados pela isenção.

Impacto da nova isenção do IR no Brasil No Brasil, agora conforme cálculos do Governo Federal, com a ampliação, o número de brasileiros isentos do IR subirá para cerca de 65% dos declarantes, um aumento estimado de 10 milhões de contribuintes. Vale frisar o projeto governamental, enviado em março, ainda estabelece descontos escalonados para rendas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Para compensar a renúncia fiscal com a ampliação da isenção do imposto de renda, o projeto cria um "imposto mínimo" de IR para contribuintes de alta renda, especialmente os que possuem parcela significativa de rendimentos isentos, como lucros e dividendos.