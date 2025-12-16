FDIC fará consulta pública para plano de como bancos podem solicitar emissão de stablecoins

A Corporação Federal de Seguro de Depósitos dos EUA (FDIC, na sigla em inglês) está solicitando comentários sobre uma proposta que estabeleceria procedimentos a serem seguidos por bancos estaduais segurados não membro ou associação de poupança estadual que buscam obter aprovação da FDIC para emitir stablecoins de pagamento por meio de uma subsidiária, de acordo com GENIUS Act.

O plano, que está sujeito a consulta pública antes de ser finalizado, detalharia como certos credores podem se candidatar para obter a aprovação do regulador. O presidente interino Travis Hill afirmou em comunicado que o processo "personalizado" permitiria à FDIC avaliar a segurança e a solidez das atividades propostas por um candidato.