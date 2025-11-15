Tarifaço menor amplia o volume exportado para os EUA sem imposto

Vice-presidente e ministro concedeu entrevista no fim da manhã deste sábado, 15 / Crédito: FOTOS FERNANDA BARROS

A retirada de 10% na alíquota de exportação pelos Estados Unidos de diversos produtos da pauta de exportação brasileira fez com que o volume exportado aos Estados Unidos sem imposto fosse ampliado de 23% para 26%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “O Brasil exportou para os Estados Unidos, ano passado em números redondos, US$ 40 bilhões. Desses US$ 40 bilhões, 23% estavam zerados. Não tinha alíquota. Isso passou para 26% com essa decisão publicada ontem”, explicou Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Ele concedeu entrevista no fim da manhã deste sábado, 15, quando classificou a medida anunciada pelo governo americano como positiva. O principal produto beneficiado, afirmou, foi o suco de laranja brasileiro. O item correspondeu a US$ 1,9 bilhão em exportação do Brasil para os Estados Unidos e teve a tarifa zerada após a publicação da ordem executiva pela Casa Branca. Distorções continuam Alckmin, no entanto, reconheceu que as distorções persistem na relação comercial entre os dois países, especialmente quando se observa a taxação sobre o café brasileiro. Isso porque a retirada dos 10% sobre as tarifas foi feita a todos os produtores de café que vendem para os americanos e beneficiou especialmente o Vietnã, cuja tarifa saiu de 20% para zero.

“Agora, são avanços sucessivos. Desde a primeira ordem executiva, saiu celulose e ferro níquel. Foi para zero por cento. Só a celulose representa US$ 1,7 bilhão - 4% da exportação brasileira. Zerou. Nós tivemos avanços consecutivos e temos uma avenida pela frente, de trabalho”, citou. Fatores Perguntado se os motivos da decisão americana correspondiam apenas à pressão interna sofrida pelo presidente Donal Trump, Alckmin disse considerar “um conjunto fatores” como responsáveis. Nisso, citou a reunião de Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguida pelos encontros do chanceler Mauro Vieira e do secretário de Estado Marco Rúbio, além das ações da iniciativa privada.