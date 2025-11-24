Lula sancionará isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil dia 26

Isenção do IR para essa faixa era uma das promessas eleitorais de Lula em 2022 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 24, que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sancionar na manhã de quarta-feira, 26, a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Ao todo, cerca de R$ 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda com a nova legislação.

Impacto no Ceará e no Nordeste O impacto calculado no Ceará da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda pessoa física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil chega a 294 mil trabalhadores e retorno de R$ 1,28 bilhão para a economia local em 2026. A previsão de impacto é de estudo do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB). Rogério Sobreira, economista-chefe do BNB, disse que o valor que retorna a mais para o contribuinte pode ser direcionado para compras da própria família.