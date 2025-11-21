Financiamento de veículos tem alta de 17,1% no Ceará em outubro

De acordo com dados divulgados pela B3, as vendas de veículos financiados tiveram aumento em relação a igual mês de 2024

As vendas financiadas de veículos no Ceará tiveram aumento de 17,1% em outubro de 2025, em relação a igual mês do ano passado.

Além disso, em comparação com setembro desse ano, o aumento foi de 6,2%. Os dados foram divulgados pela B3 na última terça-feira, 19.

As motos tiveram o maior aumento, no que se refere a outros veículos, com crescimento de 30,9% em relação a 2024 e 4,6% frente a setembro de 2025.

Os veículos leves registraram desenvolvimento de 9,2%, quando comparado a outubro do ano anterior.

Os autos pesados foram os únicos que indicaram menor porcentagem, quando contrastados com 2024, caindo em 5,3%. Mas comparado a setembro de 2025, o aumento foi de 2,0%.