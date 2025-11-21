Financiamento de veículos tem alta de 17,1% no Ceará em outubro

Financiamento de veículos tem alta de 17,1% no Ceará em outubroDe acordo com dados divulgados pela B3, as vendas de veículos financiados tiveram aumento em relação a igual mês de 2024
As vendas financiadas de veículos no Ceará tiveram aumento de 17,1% em outubro de 2025, em relação a igual mês do ano passado.
Além disso, em comparação com setembro desse ano, o aumento foi de 6,2%. Os dados foram divulgados pela B3 na última terça-feira, 19.
As motos tiveram o maior aumento, no que se refere a outros veículos, com crescimento de 30,9% em relação a 2024 e 4,6% frente a setembro de 2025.
Os veículos leves registraram desenvolvimento de 9,2%, quando comparado a outubro do ano anterior.
Os autos pesados foram os únicos que indicaram menor porcentagem, quando contrastados com 2024, caindo em 5,3%. Mas comparado a setembro de 2025, o aumento foi de 2,0%.
Thiago Gaspar, Superintendente de Relacionamento com Clientes e Relações Institucionais, comenta que o bom desempenho de outubro está relacionado à resiliência do setor automotivo.
“Na B3, operamos uma plataforma que dá segurança e previsibilidade a todo o ecossistema, reduzindo riscos, combatendo fraudes e acelerando a aprovação do crédito", afirma.
Conheça o que é a B3
A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores do Brasil. Também é uma das principais infra estruturas de mercado financeiro do mundo.
A empresa atua como um meio seguro para transações, prometendo segurança e liquidez para a compra e venda de ativos, sistemas de negociação e compensação.
