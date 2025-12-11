BNDES aprovou R$ 450 milhões no Ceará para empresas atingidas pelo tarifaço

BNDES aprovou R$ 450 milhões no Ceará para empresas atingidas pelo tarifaçoEm todo o Brasil, foram efetuadas 1.131 operações, sendo 810 direcionadas para os portes micro, pequeno e médio
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou cerca de R$ 450,8 milhões em operações de crédito para empresas cearenses afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo norte-americano ao Brasil.
O montante representa 100% de todos os pedidos de crédito feitos à instituição desde o dia 18 de setembro.
Ao todo, foram R$ 255,9 milhões para a linha Giro Diversificação (busca de novos mercados), R$ 151,2 milhões para a linha Capital de Giro (despesas gerais) e R$ 43,6 milhões para a linha Bens de Capital.
Leia mais
Na esfera nacional, o BNDES aprovou R$ 16,18 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelo tarifaço, em todo o País.
O montante representa 99,75% de todo pedidos de crédito feitos à instituição desde o dia 18 de setembro. Ao todo, foram realizadas 1.131 operações com empresas de todos os portes, sendo que 810 operações envolveram os portes micro, pequeno e médio.
Do valor total aprovado, R$ 8,37 bilhões foram para a linha Giro Diversificação, R$ 7,48 bilhões para a linha Capital de Giro, e R$ 295,6 milhões para a linha Bens de Capital. No recorte por segmento, R$ 12,4 bilhões atenderam a indústria de transformação, R$ 2 bilhões o setor de comércio e serviços, R$ 1 bilhão a agropecuária e R$ 203 milhões a indústria extrativa.
“O tempo para a aprovação do crédito no Brasil Soberano pelo BNDES foi de apenas 26 dias, sete vezes mais rápido do que a média. Uma atuação fundamental para garantir a manutenção dos empregos no Brasil”, exaltou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.