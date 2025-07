Intervenção da Prefeitura na Santa Casa não deve ser encerrada ainda em 2025, diz provedor

A intervenção no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza , anunciada pela Prefeitura na última sexta-feira, 4, não deve ser finalizada ainda este ano. A avaliação é do provedor da unidade, Vladimir Spinelli, após a primeira reunião desde o anúncio da transferência da gestão para a gestão municipal.

“Tanto o prefeito Evandro, quanto a secretária e o secretário do Ministério da Saúde afirmaram que esse prazo [de intervenção] deve ser o menor possível. Seria ótimo encerrar tudo até dezembro e iniciar o próximo ano com a situação normalizada, mas não creio que esse seja um prazo viável”, disse o provedor.

Conforme Spinelli, atualmente a Prefeitura está elaborando o decreto para, de fato, iniciar a gestão compartilhada. “A secretária [de Saúde, Riane Azevedo] saiu da reunião com um bom nível de informações e já está organizando a equipe que indicará para trabalhar conosco”, explicou.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da assessoria de comunicação, informou que ainda serão realizadas novas reuniões técnicas e jurídicas antes da publicação do decreto que formalizará a intervenção.

Divulgado na última sexta-feira, 4, o repasse provisório da gestão da Santa Casa de Fortaleza para a Prefeitura, com apoio do Governo Federal via decreto de intervenção, integra também um pacote de R$ 362 milhões em investimentos federais na Saúde do Ceará.