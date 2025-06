Tesouro Nacional honra R$ 1,1 bilhão em dívidas garantidas pela União em maio

O Tesouro Nacional honrou R$ 1,1 bilhão em dívidas de Estados e municípios garantidas pela União em maio. Pelo lado dos Estados, foram pagos R$ 745,80 milhões do Rio de Janeiro, R$ 245,48 milhões do Rio Grande do Sul, R$ 73,86 milhões de Goiás, R$ 36,88 milhões de Minas Gerais e R$ 2,71 milhões do Rio Grande do Norte. Ainda foram honrados R$ 70,09 mil do município de Santanópolis (BA). Os dados estão no Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em operações de crédito e Recuperação de Contragarantias, divulgado nesta segunda-feira, 16.

Ao longo dos primeiros cinco meses do ano, a União honrou R$ 4,42 bilhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais. No acumulado do ano, já foram pagos R$ 1,63 bilhão de débitos do Rio de Janeiro (36,85%), R$ 1,55 bilhão de Minas Gerais (35,10%), R$ 748,97 milhões do Rio Grande do Sul (16,93%) e R$ 370,05 milhões de Goiás ( 8,36%).